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Kars'ta aç kalan kurtlar atın yavrusunu yaraladı

Kars'ta aç kalan kurtlar atın yavrusunu yaraladı

Güncel Haberler

Kars'ın Susuz ilçesinde kurtların merada otlayan atlara saldırması sonucu yaralanan tay, tedavi altına alındı.

Kars'ın Susuz ilçesinde kurtların merada otlayan atlara saldırması sonucu yaralanan tay, tedavi altına alındı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Agit Demir'e ait at, 10 günlük "Yağmur" adlı yavrusuna mahalleye yakın bir merada otlarken kurt saldırdı.

Sesler üzerine meraya gelen mahalle sakinlerinin müdahalesi sonucu kurt, tayı bırakarak kaçtı.

Arka bacağından yaralanan tay, İlçe Tarım Müdürlüğü ve özel veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

Atın sahibi Demir, AA muhabirine, son zamanlarda aç kalan kurtların bölgede dolaştığını belirterek, "Benim atın tayını kurt parçaladı. Komşularım gelip müdahale edince kurt kaçtı. Şu anda tay perişan durumda, veteriner hekimler geldi, iğnesini, ilacını yaptılar, Allah onlardan razı olsun, inşallah tayım iyi olur." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kazım Karabekir Susuz Kars Güncel Haberler

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