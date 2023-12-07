Kars'ta aç kalan kurt köpeği saldırarak götürdü
Kars'ın Akyaka ilçesinde aç kalan bir kurt, köye inerek bahçedeki köpeği saldırıp götürdü. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde kurdun köpeği sürükleyerek götürmesi yer alıyor.
Kars'ın Akyaka ilçesinde aç kalan kurdun köye inip saldırdığı köpeği götürmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, zaman zaman yerleşim yerlerine inerek yiyecek arıyor.
İlçeye bağlı Kalkankale köyüne gelen bir kurt, bahçedeki köpeğe saldırdı.
Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, kurdun bahçede saldırdığı köpeği sürükleyerek götürmesi yer alıyor.
Öte yandan geçen günlerde Selim ilçesine bağlı Karahamza köyüne inen bir kurt, kazı avlayıp götürmüştü.