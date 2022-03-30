Kars'ta aç kalan kurt ilçe merkezine indi
AA - Cüneyt Çelik - Güncel
Kağızman'da aç kalan bir kurt ilçe merkezine indi.
KAĞIZMAN, KARS (AA) - Kağızman'da aç kalan bir kurt ilçe merkezine indi.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havadan yaban hayvanları da olumsuz etkilendi.
Ali Ataman Caddesi üzerindeki Halime Arslan Yıldız İlköğretim Okulu önüne kadar gelen bir kurt çevrede yiyecek aradı.
Sokaktaki köpeklerden kaçıp bölgeden uzaklaşmaya çalışan kurt, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
AA / Cüneyt Çelik - Güncel