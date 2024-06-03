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Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı

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Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptığı denetimde, ülkeye yasal olmayan yollarla girdiği belirlenen farklı ülkelerden 9 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler yaptığı denetimde, ülkeye yasal olmayan yollarla girdiği belirlenen farklı ülkelerden 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Göçmen Kars Güvenlik Göçmenler Politika Güncel Haberler

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