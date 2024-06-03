Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı
Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptığı denetimde, ülkeye yasal olmayan yollarla girdiği belirlenen farklı ülkelerden 9 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.
Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler yaptığı denetimde, ülkeye yasal olmayan yollarla girdiği belirlenen farklı ülkelerden 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.