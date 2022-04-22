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Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta yasa dışı yollardan yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kars'ta yasa dışı yollardan yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince yapılan denetimde bir araçta yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 8 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Hisarcık, Kağızman, Jandarma, Kars, Güncel, Haberler

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