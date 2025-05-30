Kars'ta 73 Yıllık Baba Hatırası Traktör

Kars'ta 73 Yıllık Baba Hatırası Traktör
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Kars'ın Akyaka ilçesinde Sırrı Yardımcı, babasından kalma 1952 model traktörü evinin bahçesinde saklıyor. Bu traktör, bölgede tarımda kullanılan ilk traktör olma özelliğini taşıyor. Yardımcı, torunlarına traktörün hikayesini anlatırken, baba hatırasının değerini vurguluyor.

Kars'ta baba hatırası traktörü 73 yıldır saklıyor

Yarım asırlık traktör bölgede tarımda kullanan ilk traktör

KARS - Akyaka'da bir vatandaş babasının 1952 yılında kullandığı traktörü, hatıra olarak evinin bahçesinde saklıyor. Yarım asırlık traktör, bölgede tarımda kullanılan ilk traktör.

Kars'ın Akyaka ilçesi Demirkent köyünde yaşayan Sırrı Yardımcı, babası Kerim Yardımcı'nın 1952 yılında aldığı ve Akyaka'da tarımda ilk kullandığı traktörü evinin bahçesinde yaptığı garajda hatıra olarak saklarken, torunlarını da traktörün büyük dedelerine ait olduğunu anlatıyor.

Babası Kerim Yardımcı'nın ölene kadar traktörü tarımda kullandığını ifade eden Sırrı Yardımcı, "Babam ölene kadar bunu tarımda kullandı. Arıza yaptıktan sonra kullanamadım. Baba hatırası olarak saklıyorum. Gelene de yiyorum ki bununla babam tarım yaptı. Traktör Avustralya'da üretilmiş ama Alman-Avustralya malıdır" dedi.

Evinin bahçesinde 73 yıllık traktörü saklayan Sırrı Yardımcı, baba hatırasını çocuklarına anlatarak, kendinden sonrada çocuklarının traktöre sahip çıkmasını istiyor.

Akyaka Demirkent köyüne gelen vatandaşlar yarım asırlık traktörle fotoğraf çekiliyor. Traktörü inceleme fırsatı buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR DEMİRKAYA - Güncel
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