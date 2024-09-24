Kars'ta 7 Katlı Otelde Yangın, İtfaiye Müdahale Ediyor
Kars'ta Faik Bey Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir otelin 4. katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışmalar sürüyor.
Kars'ta 7 katlı otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Faik Bey Caddesi'ndeki bir otelin 4. katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.