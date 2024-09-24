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Kars'ta 7 Katlı Otelde Yangın Çıktı

Kars'ta 7 Katlı Otelde Yangın Çıktı
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Kars'ta bir otelin 4. katında çıkan yangın nedeniyle oteldeki misafirler tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

KARS'ta 7 katlı otelin 4'üncü katında yangın çıktı. Oteldekiler tahliye edilirken; ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Merkez Faikbey Caddesi'ndeki otelin 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelin çevresi güvenlik şeridi çekilip, araç geçişine kapatıldı. Otelin ilk 3 katındakiler, kısa sürede tahliye edildi. Binanın 4 ve üst katlarında kalanlar ise oteli kaplayan duman sebebiyle nefes alabilmek için pencerede bekledi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İtfaiye ekipleri, ilk etapta, yangının çıktığı 4'üncü kattaki odaya müdahale etti. Kontrol altına alınan yangının ardından, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Soğutma çalışmalarının sürdüğü otelde, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın sebebiyle üst katlarda mahsur kalan bazı kişiler, itfaiye merdiveniyle alınıp, aşağı indirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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