Kars'ta 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi - Haberler

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Kars'ta 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi

İstanbul'da yakalanıp Kars'a getirilen 71 düzensiz göçmenden 68'i sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi.

İstanbul'da yakalanıp Kars'a getirilen 71 düzensiz göçmenden 68'i sınır dışı edilmek üzere Ağrı'ya gönderildi.

Bir süre önce güvenlik güçlerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan 71 düzensiz göçmen, hafta sonu Kars'a getirildi.

İl Göç İdaresinde yapılan işlemler sırasında bu kişilerden 3 Afganistan uyruklunun uluslararası koruma başvurusunda bulunduğu belirlendi.

Bu 3 kişi hariç diğer 68 düzensiz göçmen Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilecek.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

İstanbul Ağrı Kars Güncel Haberler

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