KARS'ta 6 Katlı Binada Yangın Çıktı: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

KARS'ta 6 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KARS'ta 6 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın giriş katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Duman tüm binayı sararken, olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD, Aras EDAŞ ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Binadakiler sepetli merdivenlerle tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, ilk belirlemelere göre yangının bina içerisine bırakılan atıklardan kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

