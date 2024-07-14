Kars'ta 500 Dekarlık Atıl Mera Islah Edildi

Kars'ta 500 dekarlık atıl mera, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ıslah edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında Ani köyündeki atıl arazinin ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamında ilk olarak 500 dekar alan yabancı ve istilacı ot olan yavşan otundan arındırılan merkeze bağlı Ani köyü merasına fiğ tohumu ekildi. Tohumların yeşermesiyle hayvanlar için otlak olarak kazandırılan atıl durumdaki meraya ilk hayvanlar da salındı.

Ani köyü yaylasında düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, ürettikçe devletin daha da güçleneceğini ifade ederek, "Güçlendikçe mazlumların lideri olan milletimiz bu dünyaya adaleti getirecektir. Onun için hep beraber bizler, sahadaki sizler, STK'larımız, muhtarlarımız devletin tüm kurum ve kuruluşlarındaki sahadaki milletimizle kol kola girip üreteceğiz." dedi.

Üretilen ürünlerin iyi fiyata satılması gerektiğini dile getiren Polat, "İyi fiyata satmak için iyi ürün yetiştirmemiz gerekiyor. Ham maddeyi maddeye çevirmemiz gerekiyor. Tarlada aldığımız ürünü, hayvanımızın karkas etini raflarda görmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde bir fabrikamızı ziyaret ettim. Allah'a şükür karkas et, Kars sucuğu, Kars kavurması olarak raflardaki yerini almaya başladı." diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da, Kars'ın çok geniş meraları olduğunu ve hayvanlarının da organik beslendiğini belirterek,"Kars'ın en önemli özelliği mera alanlarının çok geniş olması, çok büyük olması. Ne kadar hayvan meraya çıkar, ne kadar merada otlarsa sütü ve eti o kadar organik oluyor. Dünya'nın kabul ettiği organik beslenmede de biz çok şanslıyız. Ayrıca Kars ürünlerinin de ne kadar kaliteli olduğunu hepimiz meraya borçlu olduğumuzu, doğaya borçlu olduğumuzu da unutmamamız gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ise Ani köyünde mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında büyük çoğunluğu istilacı bir yabancı ot olan yavşan otu ile kaplanarak tahrip olan meranın ıslahında üç ayrı ıslah yöntem uyguladıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"İlk olarak 500 dekar alanda 4 yıllık yapay mera tesisi öngörülmüş olup 2024 yılı öncü bitki olarak meraya fiğ tohumu uygulanmıştır. Bu uygulamanın amacı toprağın organik madde seviyesine yükseltmektir. Bu işlem yapılırken köylümüz traktörleri ve iş gücüyle yardımcı olmuş ve bakanlık olarak çiftçiye proje kapsamında ücretsiz mazot desteği sağlanmıştır. 2025 yılında aynı alana beşli bir karışım yonca, korunga, otlakayrığı, kılçıksızbrom, çayırdüğmesi uygulanması öngörülmektedir."