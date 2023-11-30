KARS'ta 5 Bin 220 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 5 bin 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.
KARS'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 bin 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçak/karışımlı akaryakıt satışının engellenmesi soruşturması kapsamında, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 ton 500 litre karışımlı akaryakıt, 500 litre gümrük kaçağı benzin ve 220 litre gümrük kaçağı motorinin ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.