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KARS'ta 5 Bin 220 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

30 Kasım 2023 09:51 Son Güncelleme: 09:52 Abone Ol

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 5 bin 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.