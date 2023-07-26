Kars'ta 4 Bin 214 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Kars'ta jandarma ekiplerince temmuz ayında yapılan operasyonlarda 4 bin 214 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve ele geçirilen kenevir bitkileri imha edildi.

Kars'ta jandarma ekiplerince temmuz ayında yapılan operasyonlarda 4 bin 214 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı, takip ve çalışma sonucunda temmuz ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda, 4 bin 214 kök kenevir ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Ele geçirilen kenevir bitkileri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildi.