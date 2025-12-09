Kars'ta vatandaşların kişisel bilgilerini tehlikeye attığı değerlendirilen 36 hesaba erişim engeli
Kars'ta polisin yürüttüğü çalışmada, vatandaşların kişisel bilgilerini tehlikeye atan 36 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bu hesapların sorgu paneli aracılığıyla kullanıldığını tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyeti yürüttü.
Bu kapsamda, sorgu paneli adı altında vatandaşların kişisel bilgilerinin sorgulandığı, satıldığı değerlendirilen 36 sosyal medya hesabı tespit edildi.
Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.
Konuyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
