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Kars'ta 36 düzensiz göçmen yakalandı

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Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 36 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptığı denetimde, ülkeye yasal olmayan yollarla girdiği belirlenen farklı ülkelerden 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler yaptığı denetimde, ülkeye yasal olmayan yollarla girdiği belirlenen farklı ülkelerden 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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