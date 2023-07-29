Kars'ta 33 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 33 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. E.E. isimli şahıs, çeşitli suçlardan kaydı bulunması nedeniyle gözaltına alındı ve tutuklandı.