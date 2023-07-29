Kars'ta 33 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 33 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. E.E. isimli şahıs, çeşitli suçlardan kaydı bulunması nedeniyle gözaltına alındı ve tutuklandı.
Kars'ta hakkında 33 yıl, 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında "İş Yerinden Hırsızlık, Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Mala Zarar Verme" suçu olmak üzere 10 farklı suç kaydından 33 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.E. (31) il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan E.E. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan E.E. önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye, ardından da adliyeye sevk edildi.
Adliye'ye sevk edilen E.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KARS