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Kars'ta 3 firari hükümlü yakalandı

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Kars'ta, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kars'ta, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "FETÖ üyeliği", "kasten öldürme" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Jandarma JASAT Kars Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

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