Kars'ta 23 Nisan uçurtma şenliği düzenlendi - Haberler

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Kars'ta 23 Nisan uçurtma şenliği düzenlendi

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kars'ta 23 Nisan uçurtma şenliği düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu tarafından Sarıkamış Hükümet Konağı önünde bulunan tören alanında düzenlenen uçurtma şenliğinde, öğrenciler velileriyle birlikte uçurtmalarını uçurtmak için yoğun çaba sarf etti.

Zaman zaman rüzgar olmaması nedeniyle çocuklar uçurtmalarını uçurmakta zorlandı.

Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Vedat Gök, her yıl geleneksel hale getirdikleri uçurtma şenliği ile yine çocukları, velileri bir araya getirdiklerini söyledi.

Sarıkamış ilçesine bağlı Yeniköy köyünde ise Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri okula giderek öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı.

Çocuklara Türk Bayrağı, balon, jandarma çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldığı etkinlikte, jandarma ve çocuklar halay çekti.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Kars, Güncel, Haberler

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