Kars'ta polisin suç unsurlarının engellenmesine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda silah ve mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kars'ta 2 kişinin üzerinden cephanelik çıktı.

Kars'ta polisin suç unsurlarının engellenmesine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda silah ve mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü KOM) ekiplerince kent merkezinde yapılan çalışmalarda 2 ruhsatsız tabanca,2 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ve 89 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.A. (39) ve Ş.T. (24) gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS