Kars'ta "1915'e Hapsedilen Tarih" konferansı - Haberler

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kağızman Meslek Yüksek Okulu'nda "1915'e Hapsedilen Tarih" konulu konferans düzenlendi.

Kağızman Meslek Yüksek Okulu konferans salonundaki programa, KAÜ öğretim üyeleri Ertürk Budak, Doç. Dr. İlyas Topçu ve Araştırmacı-yazar Sait Küçük konuşmacı olarak katıldı.

Osmanlı Devleti'nin son yıllarında yaşanan Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı hakkında bilgiler veren Budak, 19. yüzyılın sonlarında kendi devletlerine karşı ayaklanan ve Osmanlı Devleti'nin doğu vilayetlerinde terörizm faaliyetlerinde bulunan Ermeni çetelerinin, bütün bunları emperyalist dış güçlerin tahriki ile yaptıklarını kaydetti.

Kazım Karabekir Paşa'nın 15. Kolordu Komutanlığı payesi ile Kars, Erzurum ve Ardahan mevkilerinde Ermeni komiteciler ile ilişkisinden bahseden Budak, Kazım Karabekir Paşa'nın aktardıkları özelinde Ermeni çetelerinin Doğu'da Müslümanlara karşı korkunç katliamlara giriştiğini, kadın, çocuk ve yaşlı demeksizin bölgedeki Müslümanlara karşı soykırım uyguladıklarını belirtti.

Budak, İstiklal Harbi esnasında Kars, Ardahan ve Nahcivan'ın Ermenilerden alınarak bölgenin vatan topraklarına kazandırılmasında ve ardından imzalanan Gümrü, Moskova ve Kars Antlaşmaları ile Doğu Cephesi'nin zafer ile sonuçlanması ve Türkiye'nin Doğu sınırının belirlenmesinde Kazım Karabekir Paşa'nın aldığı rolü anlattı.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdim edildi.

Konferansa, Kağızman Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Yunus Zengin, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Cumali Arduç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner ve öğrenciler katıldı.