Kars'ta 19 Mayıs dolayısıyla doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı gerçekleştirildi

Kars'ta 19 Mayıs dolayısıyla doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı gerçekleştirildi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı gerçekleştirildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı gerçekleştirildi.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) öğretim görevlisi İlyas Çağlar'ın koordinesinde yaklaşık 10 kişilik doğasever ve dağcı grup, 10 kilometrelik yürüyüşün ardından Keklik Vadisi'nde kaya tırmanışı gerçekleştirdi.

Doğaseverler güvenlik önlemleri aldıktan sonra özel ekipmanlarla yaklaşık 70 metrelik kayalıktan aşağı inerek Türk bayrağı açtı, daha sonra tırmanış yaptı.

İlyas Çağlar, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sarıkamış Soğuksu Mesire Alanı'ndan doğa yürüyüşüne başladıklarını belirten Çağlar, "Yaklaşık 10 kilometre ormanlık alan içindeki parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Akabinde keklik vadisindeki kayalıklarda iniş ve tırmanış yaptık. Cumhuriyet'imizin kurucusu Atatürk'ün fotoğrafının olduğu bayrak ve Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Buradan Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, gençlerimizin bayramını kutluyoruz." diye konuştu.

KAÜ Dr. Öğretim Üyesi Ömer Koç da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu anlamlı ve önemli günde farkındalık temel amacımızdı. Buradan tüm gençlerimizi böyle sportif faaliyetlere davet ediyoruz, herkesin bayramını kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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