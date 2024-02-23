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Kars'ta 18 Ton Deterjan Ele Geçirildi

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Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 ton 200 kilogram deterjan ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bir miktar sentetik uyuşturucu ve 1 cam aparat da bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonda 18 ton 200 kilogram deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik başlatılan çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 2 bin 600 paket halinde toplam 18 ton 200 kilogram deterjan, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 1 cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kars Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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