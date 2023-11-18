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Kars'ta 168 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ticareti yapan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda, Şıra adlı dedektör köpeğin de katılımıyla bir araçta 168 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.