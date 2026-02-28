Haberler

Kars'ta kardan kapanan 142 köy yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 212 köy yolundan 142'si ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Meteorolojik uyarılarla birlikte buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

KARS'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 212 köy yolundan 142'si, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 212 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars İl Özel İdaresi, 96 personel ve 48 iş makinesiyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 24 saatlik çalışması sonucu 212 köy yolundan 142'si yeniden açıldı. Bu arada Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus beklendiği bildirildi. Buzlanma, don ve ulaşımda aksamaların olabileceği belirtilen uyarıda, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklar ile yüksek kar örtüsü bulunan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, dikkatli olunması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı

Özgür Özel, CHP'yle ilgili bomba iddiayı doğruladı: Masamız var
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe'den kovulmuştu! İlk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

Çift maaş almak isteyenler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı

Özgür Özel, CHP'yle ilgili bomba iddiayı doğruladı: Masamız var
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
Esnafın bir çağrısı var! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül

Esnafın bir çağrısı var! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül