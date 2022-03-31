Kars'ta 14 suçtan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı - Haberler

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Kars'ta 14 suçtan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta 14 suçtan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı

Kars'ta, 14 suçtan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız gözaltına alındı.

KARS (AA) - Kars'ta, 14 suçtan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı kamu kurumlarından hırsızlık yaptığı belirlenen Ersin O'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Saklandığı evde yakalanan Ersin O'nun 14 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ağabeyi Engin O. ile kamu kurumlarından hırsızlık yaptığı belirlenen Ersin O'nun polisteki işlemleri sürüyor.

Jandarmanın 24 Mart 2022'de bir çiftlikte yakaladığı, 23 suçtan 47 yıl 52 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Engin O. ise cezaevine konulmuştu.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Kamu, Kars, Güncel, Haberler

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