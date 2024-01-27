Kars'ta 120 yerleşim yerinin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 120 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte bir süredir aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle il merkezinde 13, Akyaka'da 6, Arpaçay'da 19, Digor'da 9, Kağızman'da 40, Sarıkamış'ta 17, Selim'de 6 ve Susuz ilçesinde ise 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle bölgedeki çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.