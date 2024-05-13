Kars'ta 100 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Kars'ta düzenlenen operasyonda, sahte ve kaçak içki satışının engellenmesine yönelik yapılan çalışmada, bir iş yerinde bidon içerisinde 100 litre etil alkol ele geçirildi. Şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.
Kars'ta düzenlenen operasyonda 100 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, bidon içerisinde 100 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu devam ediyor.