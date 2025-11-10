Kars'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Törenleri Düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, anıta çelenk sunuldu, 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda devam eden anma etkinliklerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, Halit Paşa ve Yukarı Sarıkamış İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı şiir, oratoryo, zeybek gösterisi yapıldı, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Program, okullar arası düzenlenen resim, müzik ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaket verilmesiyle sona erdi.

Törene, Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Dikmen, Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, daire amirleri, askeri erkan, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kağızman

Kağızman'da İstiklal Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törede, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma programı daha sonra Kağızman Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti.

Törene, Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, Cumhuriyet Başsavcısı Nurdan Kılıç, Garnizon Komutanı Üsteğmen Yusuf Ali Arslan, Kağızman Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Murat Köse, İlçe Emniyet Müdürü Levent Akkaya, Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.