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Kars'ta 10 farklı suçtan hüküm giyen kişi yakalandı

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Kars'ta iş yeri ve evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme gibi suçlardan toplamda 33 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.E, polis ekipleri tarafından yakalandı. E.E, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Kars'ta 10 farklı suçtan hakkında 33 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri ve evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar vermenin de aralarında olduğu suçlardan hapis cezası bulunan E.E'nin (31) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, E.E'yi saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kars Güncel Haberler

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