Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 880,64 gram esrar ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı.

Kars'ta 1 kilo 880,64 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il merkezi ve Akyaka ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda,3 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramada 6 parça halinde toplam 1 kilo 880,64 gram esrar, 85 kök Hint Keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 2 şarjör ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.A. (49), M.K. (44) ve Ş.K. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" ve "2313 SKM İzinsiz Kenevir Yetiştiriciliği" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelemiz etkin bir şekilde artarak devam edecektir" denildi. - KARS