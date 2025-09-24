Kars Şeker Fabrikası'nda 32. Dönem Pancar Alımı Törenle Başladı

Kars Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 yılı 32. dönem pancar alımı törenle başladı.

Şeker fabrikasında düzenlenen programa, Vali Ziya Polat, fabrikanın müdür vekili Vedat Parlak, Şeker-İş Sendikası Başkanı Yaver Kop, il protokolü, işçiler ve çiftçiler katıldı.

Vali Polat, burada yaptığı konuşmada, emek verip üreten çiftçilerin her birinin kahraman olduğunu söyledi.

Üreten, emek veren çiftçileri tebrik eden Polat, şöyle konuştu:

"Emeğin karşılığını işleyen 500'e yakın işçi kardeşimiz bu fabrikada gece gündüz çalışıyorlar. Bu millet, devlet için üretmeye devam edeceğiz. Ürettiğimiz ham maddelerin maddeye dönüşünü beraber seyrediyoruz. Türk Şeker, ülkemizin en önemli markalarından birisi, Kars'ta olması artı değer katması mutluluk verici. Devletimizin desteğiyle insanımızın alın teri ve emeğiyle ham maddenin maddeye, raflara gelme yolculuğu başlıyor. Bereketli olsun, hayırlı olsun. Kazasız, belasız, ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz. Bu devlet, millet güçlü olmak zorunda, güçlü olmak için de üretmek zorundayız. Dünyadaki mazlumlara kol kanat germek için hep beraber üreteceğiz, aynı yolda birlik olarak çalışacağız."

Fabrikanın müdür vekili Parlak da 32. dönem pancar alım dönemine başladıklarını belirterek, "Fabrikamız ilk üretim yaptığı 1993 yılından beri Kars'a ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamakta, Kars çiftçisinin yetiştirdiği pancarı halkımıza şeker, besicimize küspe, sanayicimize melas olmaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı getiren 4 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi.

Fabrikaya ilk pancarını getiren çiftçi kantardan geçerek pancarını teslim etti. Pancarın tartımını Vali Polat yaptı.