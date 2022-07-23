Kars ovalarında renklerin dansı

Kars'ta bu yıl ilkbaharda etkili olan yağışların etkisi, tarla, mera ve ovalardaki bitki çeşitliliğiyle kendini gösterdi.

Endemik bitki çeşitliliğiyle bilinen kentteki arazilerde adeta bereket yaşanıyor. Kışın yoğun kar ve ilkbaharda da etkili olan yağmurların ardından yeşeren kentteki tarla, mera ve ovalar, farklı renk tonlarında çiçeklere büründü.

Kentteki düğün fotoğrafçılarının da dış çekimler için doğal stüdyo olarak kullandığı bölge, doğa tutkunlarını da ağırlıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, AA muhabirine, Kars'ta uzun yıllar sonra yeniden tarla, ova ve dağlarda binlerce çiçeğin açtığını ve renk cümbüşünün yaşandığını söyledi.

"Flora, rengarenk otlarla, çiçeklerle bezenmiş durumda"

Önceki yıllarda meydana gelen kuraklık nedeniyle bu kadar çiçeğin açmadığını ifade eden Ertaş, şöyle konuştu:

"2022'de etkili olan kar ve devam eden sağanaklarla bu yıl Kars iyi yağış aldı. 2021'de yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçiler büyük sıkıntılar yaşadı. Bu anlamda ilimiz de bundan en olumsuz etkilenenlerden biri. İlimiz tarım ve hayvancılık bölgesi, bundan dolayı da ot ve hasat edilen yem bitkileri ilimiz açısından çok önemli. Bu verimlilik bizleri sevindiriyor, şu anda flora, rengarenk otlarla, çiçeklerle bezenmiş durumda. Tarlalar adeta halı desenlerini andırıyor."

Ertaş, çiftçilerin birkaç gün içinde ot hasadına başlayacağını belirterek, daha sonra bu mesailerin arpa ve buğday hasadıyla devam edeceğini anlattı.

Düğün öncesi dış çekim için bölgeyi tercih eden damat Maksut Uray da Kars'ta bu yıl farklı çiçeklerin bir anda açtığını ve yağışlarla beraber kurumayan çiçeklerin doğal stüdyoyu andırdığını dile getirerek, "Dış çekim için biz de doğal ortamı seçtik. Bu kadar renk cümbüşünü başka yerde göremezsiniz, yaz ayındayız ve çiçekler halen varlıklarını sürdürüyor." diye konuştu.

Kentteki düğün fotoğrafçıları da rengarenk çiçeklerle süslenen tarla ve ovaların gelin damat çekimleri için doğal stüdyo olduğunu, ovalardaki renk cümbüşünü gören yeni çiftlerin en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek amacıyla dış mekan çekimlerini buralarda yaptıklarını dile getirdi.