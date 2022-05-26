Kars merkezli 4 ilde dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı - Haberler

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden elektronik ürünlerin satışını yapanları dolandırdıkları öne sürülen şebekenin elebaşının da aralarında bulunduğu 2'si kadın 15 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın Digor ilçesinde bazı kişilerce dolandırıldığını iddia eden bir kişinin ihbarı üzerine, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu bir şebekenin üyelerinin, başka şehirlerdeki vatandaşların internet üzerinden satışa koydukları cep telefonu, ekran kartı ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik ürünleri satın alma bahanesiyle bu kişilerle iletişime geçtikleri, ardından vatandaşların kargo ile gönderdikleri bu ürünleri bulundukları ildeki kargo bayisinden sahte kimlikle aldıkları belirlendi.

Şebeke mensuplarının ayrıca bu ve benzeri ürünleri bulundukları şehirde satan kişileri de tespit edip bu kişilerin satmak üzere kargoya verdikleri ürünleri alıcıya gönderilmeden yine satıcı adına sahte kimlik düzenleyip kargo bayisine giderek "kargoyu göndermekten vazgeçtim" diyerek aldıkları saptandı.

Bu şekilde internetten satış yapan vatandaşları mağdur ettikleri anlaşılan şebekeye yönelik Kars'ın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Mersin'deki 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 64 ayrı suçtan poliste kaydı olan şebeke elebaşı T.K'nin de yer aldığı 2'si kadın 9 kişi İstanbul'da, 5 kişi İzmir'de, 1 kişi Mersin'de yakalanıp Kars'a gönderildi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 92 bin 745 lira ve 1000 dolar nakit para, 440 banka ve kredi kartı, 110 simkart, 29 cep telefonu, 14 laptop/tablet, 9 flash bellek, 4 fişek, 3 sahte kimlik ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yakalanan zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.