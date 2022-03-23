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Kars merkez ve bazı ilçelerinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars merkez ve bazı ilçelerinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve 2 ilçedeki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve 2 ilçedeki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars merkez ile Sarıkamış ve Digor ilçelerinde tüm okulların 24 Mart Perşembe günü tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Digor, Mart, Kars, kar, Güncel, Haberler

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