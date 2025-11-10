Haberler

Kars Kırsalında Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Ge geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Vali Ziya Polat, yapılan operasyonda bir sığınak ve toprağa gömülü silahlar bulunduğunu duyurdu.

Kars kırsalındaki bir sığınakta ve yakınında, daha önce etkisiz hale getirilen teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Vali Ziya Polat, Valilik'te düzenlediği Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, jandarma komando birlikleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kırsal alanda icra edilen operasyonlar sonucunda 1 sığınak bulunduğunu söyledi.

Sığınak ve yakınında toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmatların bulunduğunu ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Operasyonda, toprağa gömülü vaziyette, 2 makineli tüfek, 1 lav silahı, 3 anti-tank harp başlığı ve motoru, 2 rpg-7 sevk fişeği, 2 anti-personel kara mayını, 1 savunma tipi el bombası, 144 boş pkm/bixi mayonu, 12 boş mg-3 mayonu, 19 şarjör, 451 çeşitli ebatlarda fişek, 1 palaska, 1 kütüklük, 1 kazma, 1 kürek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Öte yandan Valilik'ten yapılan açıklamada ise silah ve mühimmatların, 2020 yılındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröriste ait olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.