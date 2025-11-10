Kars Kırsalında Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Ge geçirildi

Kars kırsalındaki bir sığınakta ve yakınında, daha önce etkisiz hale getirilen teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Vali Ziya Polat, Valilik'te düzenlediği Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, jandarma komando birlikleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kırsal alanda icra edilen operasyonlar sonucunda 1 sığınak bulunduğunu söyledi.

Sığınak ve yakınında toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmatların bulunduğunu ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Operasyonda, toprağa gömülü vaziyette, 2 makineli tüfek, 1 lav silahı, 3 anti-tank harp başlığı ve motoru, 2 rpg-7 sevk fişeği, 2 anti-personel kara mayını, 1 savunma tipi el bombası, 144 boş pkm/bixi mayonu, 12 boş mg-3 mayonu, 19 şarjör, 451 çeşitli ebatlarda fişek, 1 palaska, 1 kütüklük, 1 kazma, 1 kürek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Öte yandan Valilik'ten yapılan açıklamada ise silah ve mühimmatların, 2020 yılındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröriste ait olduğu bildirildi.