Kars Kırsalında Nadir Görülen Gelincik Görüntülendi

Doğada nadir rastlanan ve koruma altında bulunan gelincik, Kars kırsalında taşlar arasında görüntülendi.

Görme, duyma ve koku alma duyuları keskin olan gelinciklerin, yaz ve kış mevsimine göre kürk renkleri değişiyor.

Kışın kürkü tamamen beyaz olan gelincik, yaz aylarında ise kahverengiye dönüşebiliyor.

Türkiye'de koruma altında bulunan ve doğada nadir rastlanan gelincik, il merkezine bağlı Karakale köyünde görüntülendi.

Taşlar arasında bir süre gezinen gelincik, daha sonra doğada gözden kayboldu.