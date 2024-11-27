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Kars Kent Merkezine Mevsimin İlk Karı Yağdı

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Kars'ta mevsimin ilk karı, yüksek kesimlerden başlayarak kent merkezine ulaştı. Eksi 5 dereceye düşen hava sıcaklıklarında, vatandaşlar kar temizliği yaparak kışa hazırlandı. Şehirde ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Kars kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

KARS - Başta Sarıkamış olmak üzere Kars'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Kars kent merkezinde de etrafı beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karının düştüğü Kars kent merkezinde gece başlayıp sabaha kadar aralıklarla yağan kar nedeniyle soğuk hava etkili oluyor.

Türkiye'nin en uzun kışının yaşandığı Kars'ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabah erken saatlerde iş yerlerini açan vatandaşlar ise kar temizliği yaptı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kars'ta karın yakıştığını ifade eden Faruk Yavuz, karın bereketiyle geldiğini belirtti.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Kars'ta ulaşıma kapalı köy yolu bulunmuyor.

Kars Kent Merkezine Mevsimin İlk Karı Yağdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Güncel
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