KARS KAZININ TANESİ 1200 TL

KARS mutfağının vazgeçilmezi olan kazlar, tanesi 1000- 1200 TL'den, tüyleri ise kilosu 400- 500 TL'den satılıyor. Akyaka ilçesinde kaz yetiştiren Sarıgül Kaçan (70), 'Kazın çöpe atılan hiçbir organı yok. Tüyü, ayağı, boynu, kafası, kanadı, ciğerini de değerlendiriyoruz' dedi.

Kars'ın meşhur kazlarının kesimi erkekler, bakımı, beslenmesi ve temizlenmesi ise kadınlar tarafından yapılıyor. Bu yıl havaların güneşli geçmesi nedeniyle kazların kesimi gecikti. Sabaha karşı oluşan kırağı ve dere kenarlarında buzlardan yiyen kazlar kesilmeye başlandı. Akyaka ilçesi Karahan köyünde de yaz boyunca otlattığı 100 kazı kestiren 4 çocuk annesi Sarıgül Kaçan, bunların temizliğini bahçede iki geliniyle yaptı. Kazın fiyatının pahalı olması nedeniyle hayvanlara gözü gibi baktığını belirten Sarıgül Kaçan (70), şunları söyledi:

"Yaz mevsiminde büyütüp beslediğimiz kaz kesimine başladık. Kesildikten sonra tüylerini yolup, iç organlarını temizliyoruz. Kazın çöpe atılan hiçbir organı yok. Tüyü, ayağı, boynu, kafası, kanadı, ciğerini de değerlendiriyoruz. İç organlarını ayırdığımız kazlar daha sonra tuzlanır, sabah ve akşam ayazında kuruturuz. Kaz etinin kesinlikle güneş görmemesi lazım. Güneş aldığı zaman tadını bozduğu için güneşli havalarda üzerlerini örtüyoruz. Büyümesi, beslenmesi, bakımı oldukça zahmetli olduğu için fiyatı da ister istemez pahalı oluyor. Doğal yöntemlerle kesilerek kurutulan kaz eti lezzetini kaybetmediği gibi kendine özgü bir tada sahiptir. Kazların bir kısmını bizler kışlık ihtiyaçlarımız için muhafaza ediyoruz, il dışındaki akrabalara gönderiyoruz kalanları ise satıyoruz."

Temizlenen kazlar, tuzlanıp kuruması için evlerin bahçelerinde hazırlanan askılara asılarak yaklaşık 15-20 gün burada bekletilip olgunlaştıktan sonra derin dondurucularda saklanacak. (DHA)