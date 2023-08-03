Kars Kalesi'nin Eteklerinde Ot Yangını

Kars Kalesi'nin eteklerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çıkarılan ot yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kars Kalesi'nin eteklerinde otlar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Rüzgarında şiddetiyle büyüyen ot yangınını itfaiye ekipleri söndürdü.

Kars Kalesi'nin şehre bakan eteklerini saran kuru otlar, yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla yayılırken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye aracının giremediği bölgeye uzaktan su sıkan ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangına kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri daha sonra kontrol atına aldıkları yangında soğutma çalışma yaptı. Ot yangını tamamen söndürülürken, ot yangınını bölgede oyun oynayan çocukların çıkardığı öğrenildi. - KARS