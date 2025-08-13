Kars Kalesi Etrafında Yangın Çıkaran Zanlı Tutuklandı
Kars Kalesi çevresinde yangın çıkardığı belirlenen ve 27 suç kaydı bulunan 21 yaşındaki genç tutuklandı. Yangınla ilgili polis ekipleri, kamera görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerle şüpheliyi tespit etti.
Kars Kalesi çevresinde yangın çıkarttığı tespit edilen ve çeşitli suçlardan 27 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı.
Kars Kalesi'nin alt kısmında 8 dönümlük arazideki otluk alanda 10 Ağustos'ta çıkan yangında ışıklandırmaların ve çevrenin zarar görmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekiplerince incelenen kamera görüntülerinden olayın şüphelisinin çeşitli suçlardan 27 suç kaydı olan Ö.Y. (21) olduğu belirlendi.
Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı, merkezdeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel