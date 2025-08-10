Kars Kalesi Eteklerinde Yangın Kontrol Altına Alındı

KARS Kalesi'nin eteklerinde çıkan ot yangını, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kars Kalesi'nin surlarının altındaki otluk alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kuru otlar ve dikenli bitkilerle kaplı yamaçta, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek kale çevresini dumanla kapladı. Çevredekiler, ellerine aldıkları kürek ve sopalarla alevlere müdahale etti. Alevlerin hem tarihi yapıya hem de aşağıdaki yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcandı.

İhbar üzerine bölgeye Kars Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yetkililer, kuru ot ve anız yakmanın hem çevreye hem de tarihi yapılara ciddi zararlar verebileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.