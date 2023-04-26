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Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

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Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinin yüksek kesimlerinde baharda kar yağışı etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinin yüksek kesimlerinde baharda kar yağışı etkili oldu.

Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde çiçekler kar altında kaldı.

Kar yağışıyla güzel görüntüler oluşurken yaban ördekleri de kar üstünde yürürken görüntülendi.

Susuz ilçesinde de etkili olan kar ile Kiziroğlu köyü yakınlarında bulunan dağlar beyaza büründü.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Susuz Kars Güncel Haberler

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