Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinin yüksek kesimlerinde baharda kar yağışı etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinin yüksek kesimlerinde baharda kar yağışı etkili oldu.

Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde çiçekler kar altında kaldı.

Kar yağışıyla güzel görüntüler oluşurken yaban ördekleri de kar üstünde yürürken görüntülendi.

Susuz ilçesinde de etkili olan kar ile Kiziroğlu köyü yakınlarında bulunan dağlar beyaza büründü.