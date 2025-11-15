Kars'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü. Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, Sarıçam ormanları ve köyleri beyaza bürüdü.
Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla Sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı.
Susuz ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla köyler beyaza büründü.
Merkeze bağlı Akdere köyünde de bazı besiciler hayvanlarını kar altında otlatmaya çalıştı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel