Kars'ın yüksek kesimleri karla kaplandı
AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yüksek kesimler karla beyaza büründü.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yüksek kesimler karla beyaza büründü.
İlçe merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile 2 bin 600 rakımlı Ağbaba Dağı karla kaplandı.
İlkbaharda yeşile bürünen arazilerin, karla kaplı dağlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.
AA / Hüseyin Demirci - Güncel