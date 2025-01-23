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Kars'ın Selim İlçesinde Kış Güzellikleri: Karla Kaplı Menderesler

Kars'ın Selim İlçesinde Kış Güzellikleri: Karla Kaplı Menderesler
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Kars'ın Selim ilçesinde karla kaplı menderesler ve beyaza bürünmüş köyler, bölgeye kış aylarında eşsiz bir güzellik katıyor. Dron ile görüntülenen kar manzaraları, doğanın kışın sunduğu farklı güzellikleri gözler önüne seriyor.

Kars'ın Selim ilçesinde karla kaplanan menderesler, güzel manzaralar oluşturdu.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ilçedeki köyler beyaza büründü.

Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede akarsular dondu, vadi ve ovalar karla kaplandı.

Katranlı köyü mevkisinde yazın rengarenk çiçekler ve yemyeşil doğa arasında kıvrımlar oluşturarak akan akarsular, kışın da farklı güzellik sunuyor.

Beyazla kaplanan arazilerde görsel güzellik sunan menderesler dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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