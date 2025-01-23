Kars'ın Selim İlçesinde Kış Güzellikleri: Karla Kaplı Menderesler

Kars'ın Selim ilçesinde karla kaplanan menderesler, güzel manzaralar oluşturdu.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ilçedeki köyler beyaza büründü.

Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede akarsular dondu, vadi ve ovalar karla kaplandı.

Katranlı köyü mevkisinde yazın rengarenk çiçekler ve yemyeşil doğa arasında kıvrımlar oluşturarak akan akarsular, kışın da farklı güzellik sunuyor.

Beyazla kaplanan arazilerde görsel güzellik sunan menderesler dronla görüntülendi.