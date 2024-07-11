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Kars'ın Selim ilçesinde fırtınada uçan çatı 2 otomobil ve 3 traktöre zarar verdi

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Kars'ın Selim ilçesinde yaşanan fırtına, park halindeki 2 otomobil ile 3 traktöre zarar verdi. Çatı parçalarının altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi. Selim Belediyesi ekipleri çatı parçalarını topladı.

Kars'ın Selim ilçesinde fırtınada uçan çatı, park halindeki 2 otomobil ile 3 traktöre zarar verdi.

Kentte fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte etkili olan fırtına, Çarşı Mahallesi'ndeki bir binanın çatısını uçurdu.

Çatı parçalarının altında kalan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi, 3 traktörde hasar oluştu.

Vatandaşlar, araçların üzerine düşen parçaları güçlükle kaldırdı.

Selim Belediyesi ekipleri, yola savrulan çatı parçalarını topladı.

Kaynak: AA / Güncel

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