Kars'ın Selim İlçesinde Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan sağanak yağmur doluya dönüşerek, yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler kara yolunda zorluklarla karşılaştı ve tarım arazilerine zarar verildi.

Kars'ın Selim ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Doluyla birlikte etraf beyaza büründü.

Sürücüler Kars-Selim kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı sürücüler araçlarını akaryakıt istasyonlarına çekerek bekledi.

Dolunun tarım arazilerine zarar verdiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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