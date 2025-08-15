Kars'ın Selim İlçesinde Anız Yangını Söndürüldü
Kars'ın Selim ilçesinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan anız yangını, köylülerin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kontrol altına alındı.
Kamışlı köyündeki arazide gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin söndürmeye çalıştığı yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Kars, Selim ve Sarıkamış ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel