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Kars'ın Sarıkamış'ında Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Şenlendiriyor

Kars'ın Sarıkamış'ında Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Şenlendiriyor
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Karların erimeye başlamasıyla birlikte Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl sincaplar ormanları, parkları ve bahçeleri hareketlendirdi. Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, millet bahçesinde sincapların ağaçlar arasında gezindiğini izleyerek keyifli anlar geçiriyorlar.

Karların erimeye başladığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlar, parklar ve bahçeler kızıl sincaplarla şenlendi.

Karların erimeye başladığı ve etkili olan sağanağın ardından güneşli hava doğayı canlandırdı.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 200 rakımlı ilçenin İnönü Mahallesi'nde bulunan millet bahçesinde kızıl sincaplar görülmeye başlandı.

Vatandaşların günün büyük bölümünde spor ve yürüyüş yaptığı, dinlendiği millet bahçesinde, kızıl sincapların ağaç dallarında gezinmesi, kozalak kemirmesi, ağaçlar arasında dolaşması görüntülendi.

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Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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