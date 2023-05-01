Kars'ın Sarıkamış ilçesine mayıs ayının ilk gününde kar yağdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mayıs ayının ilk gününde kar etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinde yağan kar, meraları, çatıları ve araçları beyaza bürüdü.

Besiciler, yeşillenen meralarda kar altında hayvanlarını otlatmaya çalıştı. Kuşlar da karlı arazilerde yiyecek ararken görüntülendi.

İlçede çobanlık yapan İsmail Sallabaş, son günlerde havaların soğuk ve yağışlı geçtiğini belirterek, "Bugün 1 Mayıs, sabah hayvanları otlatmak için çıktık ve her taraf beyaza bürünmüş." dedi.